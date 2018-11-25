【跌唔停】比特幣跌穿4000美元關 低位跌逾15%
文章日期：2018年11月25日 16:05
比特幣價格續瀉，並跌穿4000美元大關。據Coindesk報價，比特幣過去24小時由4318.1美元高位急挫，一度跌15.7%低見3595.05美元，最新報3691.63美元，跌13.26%。
另一加密貨幣Ethereum（以太幣）現亦跌13.24%。根據CoinMarketCap數據，虛擬貨幣市場整體市值今日稍早更一度跌破1200億美元，見1187.9億美元，創2017年9月中旬以來新低，最新稍回至逾1208億美元的水平。
比特幣上周五一度跌至4171美元，創13個月以來低位，全周下跌逾25%，較長期支持位6000美元跌逾三成。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
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|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
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|1044 恆安國際
|53.75
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|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26