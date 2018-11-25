比特幣價格續瀉，並跌穿 4000 美元大關。據 Coindesk 報價，比特幣過去 24 小時由 4318.1 美元高位急挫，一度跌 15.7% 低見 3595.05 美元，最新報 3691.63 美元，跌 13.26% 。

另一加密貨幣 Ethereum （以太幣）現亦跌 13.24% 。根據 CoinMarketCap 數據，虛擬貨幣市場整體市值今日稍早更一度跌破 1200 億美元，見 1187.9 億美元，創 2017 年 9 月中旬以來新低，最新稍回至逾 1208 億美元的水平。