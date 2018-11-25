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【跌唔停】比特幣跌穿4000美元關　低位跌逾15%​​​​​​​

文章日期：2018年11月25日 16:05

比特幣價格續瀉，並跌穿4000美元大關。據Coindesk報價，比特幣過去24小時由4318.1美元高位急挫，一度跌15.7%低見3595.05美元，最新報3691.63美元，跌13.26%

另一加密貨幣Ethereum（以太幣）現亦跌13.24%。根據CoinMarketCap數據，虛擬貨幣市場整體市值今日稍早更一度跌破1200億美元，見1187.9億美元，創20179月中旬以來新低，最新稍回至逾1208億美元的水平。

比特幣上周五一度跌至4171美元，創13個月以來低位，全周下跌逾25%，較長期支持位6000美元跌逾三成。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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