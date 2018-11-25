財經事務及庫務局局長劉怡翔今日在網誌上表示，雖然香港今年以來經濟增長繼續高於趨勢，但經濟前景的下行風險正在增加。

他提到，美國與內地的貿易摩擦升溫，加上美國聯儲局今年已經三度加息，市場氣氛受到拖累，香港股票市場在最近幾個月進一步整固，而住宅物業市場亦稍為冷卻。另外，英國脫歐談判的困局，以及地緣政治局勢緊張，都為環球經濟格局帶來不穩定因素。 他指出，在這樣的外圍環境下，香港更應該抓緊粵港澳大灣區的機遇，推動大灣區成為國際科技創新中心。

劉怡翔認為，對於已經在大灣區工作或者準備到大灣區工作的香港人來說，稅務安排是最貼身和最重要的考慮之一，特區政府在過去數月多次向內地當局反映港人對新稅法的關注，並與內地有關當局原則上達成協議，為合資格跨境工作的教師和研究人員提供特別稅務安排，上述人士在指定時間內，可在內地享有稅務豁免，以減輕他們稅務負擔，條件是他們須在香港特區繳納有關的薪俸稅。

劉怡翔相信，財政部和國家稅務總局今年建議的繳納個人所得稅優惠政策，可以照顧大部分在內地工作港人的關注。而特區政府亦會與內地釐清港人關注事宜，包括內地退休港人尤其關注的有關「住所」的解釋等。