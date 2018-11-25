（左起）創夢天地首席營銷官何猷君、總裁高煉惇、主席兼首席執行 . . . . . . （陳子凌攝）

騰訊（0700）為第二大股東的內地手遊發行商創夢天地（1119）將於明日起至周四（29日）公開招股，計劃發行約1.27億股，每股招股價介乎6元至7.8元，集資介乎7.6億元至9.9億元，以每手400股計，入場費3151.44元。

除了騰訊為主要股東外，公司亦引入京東及Sony為基石投資者，各認購500萬美元（折合約3900萬港元）股份。創夢天地將於12月6日掛牌，聯席保薦人為瑞信、招商證券國際及中金。

創夢天地招股書披露，自今年3月開始，內地已停止審批新遊戲版號，創夢天地主席兼首席執行官陳湘宇稱，目前公司有56款遊戲在營運，會延長現有遊戲的生命周期，亦會與已取得版號的遊戲開發商合作，因此停審新遊戲版號，對創夢天地影響有限。

創夢天地總裁高煉惇則補充，目前公司的遊戲儲備共有25款，當中7款已取得版號，另外6款在海外市場上線，不用版號，遊戲儲備充足，而且亦支持政府監管，有助行業更長遠健康發展。

至於與騰訊的合作，高煉惇表示雙方合作全面，包含內容、技術及商業化等等，除了鵬訊，亦與京東、雷蛇（1337）、閱文（0772）等有合作，至於日後能否與基石投資者之一的Sony有更深度的業務合作，高煉惇笑指現階段未能透露，但一有任何消息會第一時間通知大家。