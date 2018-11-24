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【認真弊】比特幣周五創13個月新低 一周內跌25%

文章日期：2018年11月24日 16:12
比特幣過去一周累跌25%。(資料圖片)

上周跌穿長期支持位的比特幣，昨日繼續走弱，據Coindesk報價，周五曾最低報4171美元，創13個月以來低位。比特幣全周下跌逾25%，比長期支持位6000美元，跌幅逾三成。相對去年同期，比特幣價格維持在2萬美元水平。截至下午3時40分，比特幣報4255.55美元，全日下跌0.12%。

除比特幣外，整個加密貨幣市場皆下跌，第二大市值的瑞波幣周五下跌6%，全周下跌10%，以太幣周五下跌7%，全周下跌30%。據CoinMarketCap統計，全個加密貨幣市場的市值跌至1386億美元，為2017年9月以來新低，比高峰時蒸發7000億美元市值。

美國證交會在16日首次向加密貨幣發行商罰款並要求進行補辦證券注冊，引起市場關注監管問題。不過有投資者並不太擔心，CNBC引述Fundstrat Global Advisors創辦人Tom Lee表示，短期內有恐慌情緒存在，但不代表比特幣崩潰，比特幣的用途仍然存在。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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