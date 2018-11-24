【認真弊】比特幣周五創13個月新低 一周內跌25%
文章日期：2018年11月24日 16:12
上周跌穿長期支持位的比特幣，昨日繼續走弱，據Coindesk報價，周五曾最低報4171美元，創13個月以來低位。比特幣全周下跌逾25%，比長期支持位6000美元，跌幅逾三成。相對去年同期，比特幣價格維持在2萬美元水平。截至下午3時40分，比特幣報4255.55美元，全日下跌0.12%。
除比特幣外，整個加密貨幣市場皆下跌，第二大市值的瑞波幣周五下跌6%，全周下跌10%，以太幣周五下跌7%，全周下跌30%。據CoinMarketCap統計，全個加密貨幣市場的市值跌至1386億美元，為2017年9月以來新低，比高峰時蒸發7000億美元市值。
美國證交會在16日首次向加密貨幣發行商罰款並要求進行補辦證券注冊，引起市場關注監管問題。不過有投資者並不太擔心，CNBC引述Fundstrat Global Advisors創辦人Tom Lee表示，短期內有恐慌情緒存在，但不代表比特幣崩潰，比特幣的用途仍然存在。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26