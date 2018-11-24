油價創一年新低 拖累美股下跌
文章日期：2018年11月24日 12:56
油價繼續走弱，周五美國原油期貨下跌7.7%報，每桶50.42美元，創逾一年低位，拖低標普500能源類指數下跌3.3%，加上科技股下挫，美股三大指數昨日報跌，道指跌0.73%，報24285點；標普500指數跌0.66%，報2632點；納指跌0.48%，報6,938點。
雖然市場預計石油輸出國組織將於12月6日舉行的會議開始減產，不過對油價的支持作用不大。11月以來油價已連跌七周，跌幅累計超過20%，或創2014年底以來最大單月跌幅。
此外，蘋果和亞馬遜繼續拖累標普500指數，最近一波股市下跌中科技和互聯網股明顯跌勢。Amundi Pioneer Asset Management董事總經理兼投資組合經理John Carey稱，近期疲軟是因為投資者對經濟的持續擔憂，以及加息對市盈率和借貸成本等造成的影響。
周五是美國感恩節翌日，提早至當地時間下午1時收市，成交相對清淡，因此走勢未必具參考性。
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26