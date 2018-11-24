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油價創一年新低 拖累美股下跌

文章日期：2018年11月24日 12:56

油價繼續走弱，周五美國原油期貨下跌7.7%報，每桶50.42美元，創逾一年低位，拖低標普500能源類指數下跌3.3%，加上科技股下挫，美股三大指數昨日報跌，道指跌0.73%，報24285點；標普500指數跌0.66%，報2632點；納指跌0.48%，報6,938點。

雖然市場預計石油輸出國組織將於12月6日舉行的會議開始減產，不過對油價的支持作用不大。11月以來油價已連跌七周，跌幅累計超過20%，或創2014年底以來最大單月跌幅。

此外，蘋果和亞馬遜繼續拖累標普500指數，最近一波股市下跌中科技和互聯網股明顯跌勢。Amundi Pioneer Asset Management董事總經理兼投資組合經理John Carey稱，近期疲軟是因為投資者對經濟的持續擔憂，以及加息對市盈率和借貸成本等造成的影響。

周五是美國感恩節翌日，提早至當地時間下午1時收市，成交相對清淡，因此走勢未必具參考性。

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