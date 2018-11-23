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【首度賣殼】海航旅遊蝕讓旅業國際65%股權

文章日期：2018年11月23日 23:04
海航系早年在港收購多家上市公司，遇財務困難以外首度賣出上市公司控制權，圖為海航董事長陳峰。

海航系在港購入上市公司多時，首次將控股的香港上市公司脫手。海航集團旗下海航旅遊，落實將旅業國際（1526）賣盤。旅業國際晚上發出公告指，海航旅遊將手上65.2%股權，轉售予前主席、現任非執行董事楊詠安及前執行董事兼行政總裁豐斌，總代價近3.23億元。這較海航旅遊在2016年12月宣布以3.912億元接入旅業國際的前身嘉耀控股，需要以6820萬元蝕讓。

旅業國際指，大股東海航旅遊將以每股1.65元，分別向楊詠安及豐斌出讓59.99%及5.21%股權，涉及近1.8億及1563.8萬股，總代價共3.23億元。每股造價較停牌前每股1.45元，溢價13.79%。翻查資料，這較海航旅遊於2016年12月提出收購旅業的前身嘉耀時每股作價2元，在事隔近兩年，折讓17.5%，亦意味海航旅遊需要蝕讓6820萬元。楊、豐兩人繼而對旅業國際以每股1.65元提出全面收購，同時亦出價逾9777萬元，收購旅業國際的可換股債券。楊、豐二人擬繼續經營集團現有紙質卷煙包裝及社會產品紙質包裝業務，並擬調任楊氏出任執行董事，及考慮資產出售、資產收購、集資、業務合理化、業務重組，及研究進行業務多元化對提升長期增長潛力而言是否合適。

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