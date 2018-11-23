【公司業績】東方報業半年純利倒退52% 中期息每股1仙
文章日期：2018年11月23日 18:54
東方報業（0018）公佈截至今年9月底止中期業績，期內股東應佔溢利達3277.8萬元，按年減少51.9%。每股派中期息1仙，按年減少50%。該集團於公告內的業績展望一節指出，因中美貿易戰、加息週期遏抑投資情緒，加上多項不利因素困擾零售市場，因此會對廣告收入構成影響。其亦因應白報紙價格上升，加重印刷媒體成本，因此將加速發展數碼媒體業務，並致力推銷印刷及數碼媒體的整合營銷方式。
該集團又指，香港及澳洲收租物業仍能帶來穩定的租金收入，並將繼續研究能增加收入的商機，包括探討一帶一路及大灣區的發展機遇外，同時將繼續實施有效而針對性的節流政策，包括在日常支出及人力編制上，令營運達致最佳效益。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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