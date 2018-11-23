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【油價重挫】紐油跌幅擴大至逾5% 失守每桶52美元

文章日期：2018年11月23日 18:41
紐油跌幅擴大至逾5% 失守每桶52美元

美國總統特朗普日前表示，希望油價進一步下滑，當日國際油價重挫逾6%，其後油價曾輕微反彈，惟今日再度急挫，截至晚上6時40分，紐約原油跌幅擴大至逾5%，低見每桶51.73美元，跌穿52美元關口；布蘭特原油亦跌3.5%，低見每桶60.32美元，兩者同創2017年10月以來低位。

特朗普周三在Twitter上發文，歡呼油價下降了，對沙特表示感謝，並呼籲讓油價再降一些。他說：「油價在下降。太棒了！就像給美國和全世界大幅減稅一樣。享受吧！接著，特朗普又發文指：「讓美國再次偉大！」

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