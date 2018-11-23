兗煤澳洲（3668）下周一（26日）開始招股，至下周四（29日），今次共發行5944萬股，集資最多15.36億元，其中10%為公開發售。每股招股價介乎23.48元至25.84元，每手100股入場費為2610元，料12月6日掛牌上市。摩根士丹利、招銀國際及中銀國際為獨家保薦人。

兗煤澳洲今次申請在港作雙重上市，其招股價相等於4.09澳元至4.5澳元，比昨日其澳洲收市價3.06澳元，高出約33.7%至47.1%。

公司財務總監張磊表示，管理層留意到股票在澳洲的流通性沒有預期中高，所以希望在香港這個流動性高的市場可以更好反映公司價值。

早前市傳兗煤澳洲集資額達7億美元（約55億港元），惟現時集資僅15億港元，張磊稱，公司以股東利益最大化來決定發行規模，兗煤澳洲擁有優質資產及強健現金管理，有信心在市場波動下仍可按時進行上市計劃，並指，會維持澳洲的上市地位。

記者：陳惠恩

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