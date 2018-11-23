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【有片：淘寶圖】倘美債息確認雙頂 候低吸煤氣

文章日期：2018年11月23日 17:51

美聯儲局主席鮑威爾及其副手近期先後暗示可能放慢加息，而更有傳言聯儲局明年春便會結束加息周期，近期美國10年期債息便似形成雙頂，而過往息口向下，一般有利公用股，香港的恒生公用股指數便在上月出現RSI底背馳後，升穿了降軌，並正醞釀突破阻力。

香港人較熟識的公用股有中電（0002）和煤氣（0003），兩者今年仍累升約12%，遠遠跑贏同期恒指跌了約一成半，而煤氣多年來更是十送一紅股，所以表現其實更勝中電。

煤氣同樣在10月中出現9RSI背馳，早前已升破其中一重阻力，現正挑戰今年第二季的底部支持變阻力，如美息再向下，煤氣又能升穿15.5元另一阻力，便可再見16元以上的前高位，惟現略超買，不妨待回吐至15.2至15.3元之間才吸納。

陸振球

明報投資及地產版主編

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