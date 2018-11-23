【大橋效應】10月入境澳門日均近7.2萬人 港客止跌回升
文章日期：2018年11月23日 17:33
澳門統計暨普查局公佈，受惠於國慶及港珠澳大橋通車帶動下，10月份入境旅客達315.43萬人次，較上周增加23.2%，按年則增9.2%。當中港珠澳大橋啟用8日，經此通道入境的旅客共錄得71640人次，同時港客入境更止跌回升，達50.94萬人次，按年上升9.3%。至於經海路入境的旅客，則按年減少9.4%，達85.25萬人次。當中經外港及氹仔碼頭入壞分別達49.68萬及35.57萬人次，分別下跌14.2%及1.7%。
根據有關公布進一步顯示，內地旅客有230.68萬人次，同比上升12.1%，當中個人遊旅客則增15.2%至110.59萬人次。取道陸路入境的旅客按年增加18.7%至201.57萬人次；當中經關閘入境的有68.55萬人次，按年增14.4%。首10個月入境旅客共2896.76萬人次，同比增長8.4%。內地旅客增長13.1%，達2052.79萬人次；香港旅客則跌1.3%，只有505.51萬人次。
記者：陳偉燊
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