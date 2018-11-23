思捷（330）將於下周一舉行投資者日，集團最新公布未來覆蓋2019/20至2023/24財年的5年計劃，但在本財年（2018/19財年）需先進行一次性開支的特殊項目，以15至17億元重組公司架構，並加速關閉虧損店舖。集團預期在2023/24財年的收入複合年增長達中高單位數，並可在2至3年時間內實現盈虧平衡﹔及在2022/23財年的除利息及稅項前溢利逐步改善至5至7%。

本財年的15至17億元一次性開支特殊項目內容中，思捷提出兩招重組，包括簡化公司工作流程並改善問責制，以建立一個更精益的架構，淘汰虧損業務，為未來打下更堅實的基礎，費用主要用於精簡及合併全球分銷網絡等相關事項，其中包括企業辦公室。預計這些費用大部分將於2018/19財年完結前實現，預計重組計劃將可每年節省約20億元年度開支。

而受該特殊項目影響，思捷料2018/19財年收入按年以低雙位數減少，主要因繼續整頓分銷版圖，以及顧客流量下降，惟幅度會比去年略低，毛利率料平穩，資本開支略低於2017/18財年。

至於新五年計劃內，思捷相信在兩個財年轉型後，受到優化產品和品牌措施的全面影響，預計於2019/20至2023/24的5個財政年度收入的複合年均增長率按本地貨幣計算將達至中至高單位數。

至於除利息及稅項前溢利方面，公司預計於可在2至3年內實現盈虧平衡﹔又預計於2022/23的財年按本地貨幣計算之除利息及稅項前溢利與收入之比率將逐步擴大至中單位數。而上述的五個財年，平均每年開支約2億元。

思捷今日收報2.09元，無升跌。

記者：方楚茵

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