正當美國總統特朗普不滿中國進入世貿組織(WTO)後未有盡應盡之責(例如開放市場)，做成貿易不公平，而強烈要求改革WTO之際，中國對於改革WTO亦有其強硬見解，表達出希望爭取最多的權利。似乎中美在貿易問題上的分歧，仍然是南轅北轍。

中國商務部副部長王受文在新聞發布會稱，中國不會允許WTO其他成員國取消其作為發展中經濟體的權利，中國不贊成將經濟模式變革納入WTO改革討論。認為，WTO改革不應只由少數成員決定，應該縮小南北差距；應該區別對待發達經濟體和發展中經濟體，解決開發中國家的利益問題。

王受文表示，中國支持WTO改革，改革應該捍衛多邊主義體系，使WTO發揮更大作用，希望G20峰會能夠對WTO改革傳遞出積極信號，不要重蹈亞太經合組織會議沒有發布聯合公報的覆轍。

商務部世貿司洪曉東司長表示，WTO改革應該尊重中國的發展模式，中國的模式符合中國的經濟現實。

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