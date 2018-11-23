華人置業（0127）發表公告指，其間接全資附屬公司永港與建設銀行（亞洲），於今日訂立最高達6.74億元的定期貸款融資協議，並以灣仔告士打道39號夏愨大厦內若干商用物業抵押，將用於償還現有銀行貸款。

有關貸款的息率以固定利率息差，並加上按適用的香港銀行同業拆息計算之浮動息率付息，貸款期為36個月，並分12個季度償還。

有關貸款的先決條件是，主要股東須持股不少於30%，同時仍為單一大股東。若有違承諾，將視作違約論，及須即時到期還款。

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