隔晚美股休市，今晚復市後將提早收市，港股連升兩日後見回吐，受內地股市午市下滑拖累，港股曾挫逾200點。

恒指今早低開69點後跌幅擴大，於25850點至25950點區間上落，午後內地股跌幅擴大，港股一度最多下挫212點，低見25807點，尾市於25900點之上橫行。港股全日收報25927點，下跌91點或0.35%。成交金額低過600億元，僅得595億元，若按全日市來計，是創2017年2月3日成交583億元以來新低；國指跌57點或0.55%，報10388點。

過去一周，港股累跌255點或0.97%；而國指累跌195點或1.84%。

碧桂園（2007）跌3.43%，收報9.02元，是跌幅最大的藍籌；長建（1038）升2.25%，收報59.15元，是升幅最大的藍籌。騰訊（0700）跌1.29%，收報291.2元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低31點；中移動（0941）升1.34%，收報75.9元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻18點。

內房股跌幅較顯著，萬科（2202）收報26.050元，跌3.52%；潤地（1109）跌1.52%，收報29.25元；中海外（0688）跌1.52%，收報25.9元。

科網及軟件股下跌，騰訊（0700）收報291.2元，跌1.29%；中國軟件國際（0354）更挫5.35%，報4.25元；IGG（0799）報9.22元，跌2.95%；金蝶（0268）報7.1元，跌2.47%。

手機設備股仍見捱沽，富智康（2038）報0.88元，跌4.35%；比亞迪電子（0285）報10.22元，跌3.22%；舜宇光學（2382）報72.65元，跌2.02%；瑞聲（2018）報53.2元，跌1.3%。

醫藥股下滑，藥明生物（2269）收報61.8元，跌5.14%；阿里健康（0241）報6.99元，跌1.69%；石藥（1093）報15.9元，跌0.63%。

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