上交所及深交所上星期公布重大違法強制退市新規，今日官媒《新華社》發表文章指出，除了史上最嚴之外，是次退市新規還傳遞了三個信號。

首先，文章指出，新規明確了四種信息披露類證券重大違法情形，以及對於社會公眾安全類重大違法的具體情形也有清晰定義，更重要是，上、深交所均表明，對於觸及重大違法強制退市情形的上市公司，出現一間便會退市一間，絕不姑息。

第二個信號是，退市制度改革並不因新規落地而告終，隨著科創板推出、證券法修改完善等重大改革的推進，退市制度未來也將繼續完善，換言之退市制度沒有史上最嚴，而是會持續升級。

最後，新規的執行也意味著A股退市常態化將成為大趨勢，一方面將退市期限從12個月縮短至6個月，另一方面違規企業重新申請上市的時間由1年延長至5年，對於因欺詐發行而退市的公司，更會處以永遠不得重新上市的最高處罰。