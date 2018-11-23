雲端服務供應商VMware宣布，將於中港台正式推出與Amazon Web Services合作提供的VMware Cloud on AWS服務，冀更多企業應用混合雲端服務。

VMware Cloud on AWS將VMware的數據中心與AWS的雲端服務連接。AWS全球副總裁大中華區執行董事容永康指，雙方雖早於約兩年前已宣布合作，但今年中始正式開展服務。VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華稱，有關合作需要時間及技術上配合，預期明年會將服務推向中港台等地。

容永康認為，升級版的VMware Cloud on AWS可予企業更佳地統一管理介面、按需要擴大用量，並節省更多時間成本。

郭尊華亦補充，雖然現時應用混合雲的企業大多為互聯網及遊戲公司，主要因為混合雲的運作模式較切合其商業模式，但市場預期下一波增長來自愈來愈多公司接納使用公有雲，繼而出現混合雲的需求。

記者：劉旭霞

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