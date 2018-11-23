【愈來愈多】VMware與亞碼遜網絡服務提供混合雲端
文章日期：2018年11月23日 15:49
雲端服務供應商VMware宣布，將於中港台正式推出與Amazon Web Services合作提供的VMware Cloud on AWS服務，冀更多企業應用混合雲端服務。
VMware Cloud on AWS將VMware的數據中心與AWS的雲端服務連接。AWS全球副總裁大中華區執行董事容永康指，雙方雖早於約兩年前已宣布合作，但今年中始正式開展服務。VMware全球副總裁暨大中華區總裁郭尊華稱，有關合作需要時間及技術上配合，預期明年會將服務推向中港台等地。
容永康認為，升級版的VMware Cloud on AWS可予企業更佳地統一管理介面、按需要擴大用量，並節省更多時間成本。
郭尊華亦補充，雖然現時應用混合雲的企業大多為互聯網及遊戲公司，主要因為混合雲的運作模式較切合其商業模式，但市場預期下一波增長來自愈來愈多公司接納使用公有雲，繼而出現混合雲的需求。
記者：劉旭霞
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26