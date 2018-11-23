國務院日前下發關於支持自貿區深化改革創新若干措施的通知，主要從營造優良投資環境、提升貿易便利化水平、推動金融創新服務實體經濟、推進人力資源領域先行先試等4方面作出更詳細部署。其中在金融創新方面，鼓勵支持自貿區內銀行業金融機構，向境外機構和境外項目發放人民幣貸款，支持自貿區依托適合自身特點的賬戶體系，展開人民幣跨境業務。

此外，支持地方法人銀行展開人民幣與外匯衍生產品業務；支持自貿區內個人按照規定展開境外證券投資，支持在有條件的自貿區展開知識產權證券化試點。

人行研究局局長徐忠在政策吹風會上表示，鼓勵自貿區區先行先試，下一步將取消銀行外資持股比例限制、擴大外資銀行業務範圍等金融開放措施在自貿區內優先落地，並探索准入前國民待遇和負面清單的管理模式。