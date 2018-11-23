傳遞娛樂（1326）於8月底完成以4.5億元人民幣收購厚海文化，集團總裁趙文竹表示，會以綜藝節目及劇集製作為主，並且借這個基礎，打通綜藝產業鏈，和廣告公司談合作，並且吸納好的編劇、導演及演員，甚至開發衍生產品市場。

她說，厚海每年會製作4至5部劇集及1至2套綜藝節目。劇集方面，更會在正式作大投資前先安排和視頻平台等渠道預售。綜藝節目如《高能少年團》，則會先拉廣告然後開機拍攝，確保周轉快。因此她對厚海實現盈利保證首年即2018年度賺4000萬元人民幣有信心。反而開拍電影方面，她認為，因為主要靠票房回收，加上不可控因素較多，因此會對電影投資較審慎。

她認為，人家說影視行業進入寒冬期只屬片面的看法，主要是從內地對行業較前嚴格及資本退潮而說，但是留下一些好及有實力的公司，在公司更合規及更好資源配合下，加上BAT（即騰訊（0700）、阿里巴巴及百度）給予預算越來越多，令行業提前預售，演員叫價受控，對他們經營更好。

至於原有的香港影院業務，她則期望營運上能夠改善，暫時沒有計劃在內地開設影院。今年6月底止全年度虧損1.9億元，則主要與過往拍製的電影及固定資產減值有關。

記者：陳偉燊

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