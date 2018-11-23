保監局今天為新保險中介人規管制度所草擬的規則展開為期兩個月的公眾諮詢，諮詢內容包括建議提高保險經紀公司最低繳足款股本及淨資產水平至50萬元。

保監局解釋指，現行的規定早在20多年前訂立，現行最低的繳足款股本及淨資產水平為10萬元，早應適時作出修訂，以反映20多年期間的通脹，及其對保險經紀公司營運成本的影響。

另一項修改為專業彌償保單，這是為專業人員提供專業疏忽申索的保障，保險經紀須備存專業彌償保單及為該保單備有最低彌償限額的規定，提供避免業務中斷的緩衝，以及降低在發生專業疏忽申索時令資金不足的可能性。保監局建議提高該保障下最低彌償限額的款額，由300萬元至500萬元。

公眾諮詢亦包括其他幾項修訂，分別是建議引入專業彌償保單下的最高自付額、規定經紀須每月就客戶款項的記帳與銀行結單進行對帳、建議經紀在財務報表作出額外披露等。

草擬的《規則》將在新保險中介人規管制度實施後生效，並適用於所有新的持牌保險經紀公司。至於現時的保險經紀，保監局建議向它們提供3年多的過渡期。

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