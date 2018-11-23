上證再失2600點 全周挫近4% 一個月最差

內地股市午後顯著下滑，深證成指及創業板大跌逾3%，上證則再度失守2600點關口。

上證綜合指數午後低見2577點，收報2579點，跌65點或2.5%，成交1499.76億元(人民幣‧下同)；全周計，上證跌100點或3.7%，是自10月中以來表現最差的一周。深證成指最低位則見7616點，收報7636點，跌257點或3.3%，成交額2085.14億元。兩市成交達3584.9億元。

創業板午後亦一度逼近1300點關口，低見1306點，收報1308點，跌45點或3.34%，成交190億元。

分析認為，近期內地股市反彈一是因為中央層面強調改善金融環境，支持民營企業，短期內形成了有效的「政策底預期」，支撐了市場的風險偏好；另外，A股非市場化的干擾因素減少，國內資金活躍度提高。

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