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【港股午市】港股穿10天線 半日回吐78點 

文章日期：2018年11月23日 12:30

隔晚美股休市，加上今晚復市後將提早收市，港股今早缺乏方向。恒指連續升兩日後見回吐，低開69點後，在內地股市拖累下，曾挫最多193點，低見25826點，之後跌幅略為收窄，半日收報25941點，下跌78點或0.3%，跌穿10天線(25951點)，成交金額350億元；國指跌65點或0.63%，報10380點。

公布業績後的中生製藥（1177）跌4.53%，收報6.75元，是跌幅最大的藍籌。 金沙中國（1928）升0.76%，收報33元，是升幅最大的藍籌。 

科網及軟件股下跌，騰訊（0700）跌0.68%，收報293元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。騰訊入股的美團點評（3690）第三季虧損按年擴大，今早股價急瀉，半日挫12.04%，報53.7元。中國軟件（0354）收報4.27元，跌4.9%；金山軟件（3888）收報12.5元，跌2.95%。

手機設備股仍捱沽，舜宇光學（2382）收報72.5元，跌2.23%；富智康（2038）更跌4.35%，報0.88元；比亞迪電子（0285）報10.14元，跌近4%；瑞聲（2018）報53.1元，跌1.48%。

汽車股開倒車，吉利（0175）收報14.94元，跌3.24%；華晨（1114）報6.71元，跌2.19%；比亞迪（1211）報0.295元，跌1.67%。

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1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
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2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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