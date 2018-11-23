【港股午市】港股穿10天線 半日回吐78點
文章日期：2018年11月23日 12:30
隔晚美股休市，加上今晚復市後將提早收市，港股今早缺乏方向。恒指連續升兩日後見回吐，低開69點後，在內地股市拖累下，曾挫最多193點，低見25826點，之後跌幅略為收窄，半日收報25941點，下跌78點或0.3%，跌穿10天線(25951點)，成交金額350億元；國指跌65點或0.63%，報10380點。
公布業績後的中生製藥（1177）跌4.53%，收報6.75元，是跌幅最大的藍籌。 金沙中國（1928）升0.76%，收報33元，是升幅最大的藍籌。
科網及軟件股下跌，騰訊（0700）跌0.68%，收報293元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。騰訊入股的美團點評（3690）第三季虧損按年擴大，今早股價急瀉，半日挫12.04%，報53.7元。中國軟件（0354）收報4.27元，跌4.9%；金山軟件（3888）收報12.5元，跌2.95%。
手機設備股仍捱沽，舜宇光學（2382）收報72.5元，跌2.23%；富智康（2038）更跌4.35%，報0.88元；比亞迪電子（0285）報10.14元，跌近4%；瑞聲（2018）報53.1元，跌1.48%。
汽車股開倒車，吉利（0175）收報14.94元，跌3.24%；華晨（1114）報6.71元，跌2.19%；比亞迪（1211）報0.295元，跌1.67%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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