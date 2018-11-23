【A股午市】深證創業板均跌2% 滬指守住2600點水平
文章日期：2018年11月23日 11:44
內地三大指數下跌，深證及創業板均跌逾2%，滬指收跌守住2600點水平。
上證綜指低開後，跌幅逐步擴大，臨近半日收市低見2600點，最多跌44點，半日收報2602點，跌43點或1.63%，成交額862億元(人民幣．下同)。
深證成指今日走勢向下，跌穿7800點水平，臨近半日收市前一度穿7700點，低見7699點，最多跌194點，半日收報7709點，跌184點或2.33%，成交額1203億元，兩市成交額合共2065億元。
創業板指數開市報1355點，已是半日高位，其後持續向下，半日收報1322點，跌31點或2.3%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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