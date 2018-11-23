【有片：選股王】樓市吹淡風 新地仍具投資價值
文章日期：2018年11月23日 13:03
美股感恩節假期休市，但歐洲股市和美股期貨下跌，亞洲股市偏軟。今早中港股更有一則利淡消息，就是國家主席習近平將於11月28日到西班牙進行國事訪問，並與國王費利佩六世（Felipe VI）和政府首腦等人會面，但報導沒有列明訪問時間表及詳細行程。消息令11月30日至12月1日舉行的G20峰會時的習特會出現重大變數。
南華早報先前報導，特朗普與習近平預定於G20高峰會正式舉行前一天，也就是11月29日會面，但如果習近平28日才到西班牙訪問，兩人是否能會面就有極大疑問。事實上，此前有報道指副總理劉鶴會預先到訪美國進行高層貿易談判，但最新卻是劉鶴於25日至28日到訪德國。中方最新的消息亦只重申兩國工作小組進行緊密接觸，可見會談全無進展，投資者對月底不宜有太大期望。
市場反應負面，但也不是太劇烈，恒指也未有脫離近期的區間波動範圍。在正式跌破25400點或突破26500點前，仍是處於困局，估計11月底前走勢都是橫行。若大市回落，筆者認為可低吸本地地產股，首選依然是新地（0016）。
近期樓市吹淡風，報道標題都是劈價、由高位大跌20%等，而碧桂園（2007）馬鞍山新盤，未推售已先減價，肯定會令準買家卻步，擔心買入後再減價而中伏。
究竟樓價要跌多少才會靠穩，誰也無法預知。但重點是本地地產股雖然有大量發展中項目和土儲，但租金收入同樣強勁。以新地今年6月底止年度為例，租金收入和淨租金收入分別為236.82億元和186.47億元。
這是一個什麼概念？拿領展（0823）最新中期收入才27.6億元相比，簡單地年度化乘以二，新地的年度租金收入是其4倍。現時領展市值達1600億元，新地則約為3100億元。可以說，現價反映對本港樓市非常悲觀的情境，若股價回落至105元甚至100元以下，屆時股息率迫近4.5厘，絕對具備中長線投資價值。
張兆聰
明報首席評論員
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