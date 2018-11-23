【仍然看好】美團曾挫逾14% 瑞銀料2020年轉盈
文章日期：2018年11月23日 11:22
美團點評（3690）公布第三季虧損按年擴大至832.97億元人民幣。美團股價今早急瀉，曾挫14.41%，現報55.05元，跌9.83%。美團大股東騰訊（0700）現報289.4元，跌1.9%。
瑞銀發表報告指，美團（3690）第三季收入表現符合預期，但考慮到消費者信心減弱以及與同業餓了麼的競爭加大，將公司2019至2020年收入預測下調6至7%，另外亦預期明年底有潛在社會保障開支產生。
該行預計，公司考慮到長遠機遇龐大，這段時間會繼續投資以保持競爭優勢，現時該行估計美團2019年仍有少虧損，並推遲至2020年才見盈利。
該行重申對美團「買入」評級，相信美團的餐飲外賣業務長遠具增長及盈利能力，惟目標價由75元下降4%至72元。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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