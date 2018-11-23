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【終於落實？】騰訊音樂傳下月12日在美上市

文章日期：2018年11月23日 10:56
傳騰訊音樂下月12日上市。

內地媒體「IPO早知道」報道，騰訊（0700）旗下騰訊音樂上市進程敲定，將於12月初開啟國際路演，12月12日在美國掛牌上市。

媒體根據接近交易人士透露，是次上市總發行規模會少於10億美元，估值介乎220至250億美元，現已獲得超過10倍的機構認購意向，大概以上限定價。目前敲定的機構投資者全部為長線基金，估計目前的價格為後市上漲留有足夠空間。

騰訊股價今日遍軟，現報291元，下跌1.36%。

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