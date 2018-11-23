【終於落實？】騰訊音樂傳下月12日在美上市
文章日期：2018年11月23日 10:56
內地媒體「IPO早知道」報道，騰訊（0700）旗下騰訊音樂上市進程敲定，將於12月初開啟國際路演，12月12日在美國掛牌上市。
媒體根據接近交易人士透露，是次上市總發行規模會少於10億美元，估值介乎220至250億美元，現已獲得超過10倍的機構認購意向，大概以上限定價。目前敲定的機構投資者全部為長線基金，估計目前的價格為後市上漲留有足夠空間。
騰訊股價今日遍軟，現報291元，下跌1.36%。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26