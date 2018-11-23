《新華社》報道，國家主席習近平將於本月底對西班牙及阿根廷等國家進行國事訪問，並還將在G20(20國集團)峰會期間，出席領導人第12次峰會。

外交部發言人陸慷今日宣布，應西班牙王國國王費利佩六世、阿根廷共和國總統馬克里、巴拿馬共和國總統巴雷拉、葡萄牙共和國總統德索薩邀請，習近平將於11月27日至12月5日對上述四國進行國事訪問。期間，應阿根廷共和國總統馬克里邀請，習近平將於11月30日至12月1日出席在阿根廷布宜諾斯艾利斯舉行的二十國集團領導人第十三次峰會。

早前市場曾憂慮，習近平若於此段期間進行國事訪問，或未能趕及在G20峰會舉行前與美國總統特朗普會面，商討中美貿易事情。不過，今日在北京舉行的記者會，中國高層官員介紹了習近平的出訪及G20行程，並指屆時他將與特朗普會面。

此外，外交部部長助理張軍在北京發布會上表示，中方期待G20峰會堅持多邊主義，加強宏觀政策協調，共同應對挑中方支持對WTO進行必要的改革，但是要堅持開放非歧視的原則，要照顧開發中國家的關切。強調G20不是WTO(世貿組織)，不能替代WTO做出決定，有關WTO改革的討論，要在世貿組織成員國中進行。

至於中美問題，中國商務部副部長王受文指，雙方經貿團隊近期進行了密切的接觸，就關心的問題進行了建設性的討論。期待通過雙方互相尊重，平衡各自關注的基礎上，能夠信守承諾，找到解決辦法。中方期待G20 在貿易投資領域展現集體行動力，G20有責任就貿易投資的保護主義進行討論，反對單邊主義和貿易保護主義。

中國央行副行長陳雨露在北京發布會上表示，中方期待G20完善國際金融架構、推動宏觀經濟政策協調，繼續改革現行貨幣體系，築牢全球金融安全網。

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