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【異動股份】互太曾升7.2% 花旗料訂單回升上調目標價

文章日期：2018年11月23日 10:23
互太紡織股價曾升7.2%。(截圖自公司網頁)

互太紡織（1382）股價今早造好，早甫高見8.04元，暫最多升7.2%，現報7.95元，上升6%。

大行花旗發表報告指，因日本的快時尚品牌Uniqlo(優衣庫)的Heattech和Uniqlo女裝訂單回升，將互太紡織目標價上調5%。

該行預計，Heattech和Uniqlo女裝收入預計將在2019年上半財年分別大幅上升40%、上升40%及下跌50%；2019至2021財年盈利預測上調3%至5%；並預期人民幣進一步貶值以及近期油價下跌，或提高2019年下半財年的公司利潤率。

花旗將上調目標價5%至10.5元，較現價高32.08%。

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