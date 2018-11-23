《華爾街日報》報道，美國政府正試圖說服盟國的無線通訊和互聯網供應商，避免使用中國華為的電訊設備，指華為的設備存在網絡安全風險。

報道引述消息人士指，華府官員正接洽盟國的官員和電訊業高管，這些國家已在廣泛使用華為設備。

報道亦引述情報機構高層表示，他們擔心華為和其他中國企業可能受制於中國政府，因而存在間諜活動的風險。

《華爾街日報》亦報道，華府擔憂如德國、意大利和日本等設有美軍基地的國家，使用中國的電訊設備；並考慮向那些避免使用中國製造設備的國家提供電訊業發展資助。

華為未有回應路透的查詢。

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