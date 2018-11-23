【網絡風險】華府據報正說服盟國免用華為電訊設備
文章日期：2018年11月23日 09:48
《華爾街日報》報道，美國政府正試圖說服盟國的無線通訊和互聯網供應商，避免使用中國華為的電訊設備，指華為的設備存在網絡安全風險。
報道引述消息人士指，華府官員正接洽盟國的官員和電訊業高管，這些國家已在廣泛使用華為設備。
報道亦引述情報機構高層表示，他們擔心華為和其他中國企業可能受制於中國政府，因而存在間諜活動的風險。
《華爾街日報》亦報道，華府擔憂如德國、意大利和日本等設有美軍基地的國家，使用中國的電訊設備；並考慮向那些避免使用中國製造設備的國家提供電訊業發展資助。
華為未有回應路透的查詢。
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26