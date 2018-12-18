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【貿易磨擦】WTO貿易限制措施激增6倍 警告危害全球經濟

文章日期：2018年11月23日 09:48

世貿組織(WTO)公布，20國集團(G20)成員國於今年5月中至10月中共採取了40項新的貿易限制措施，涉及貿易額約為4,810億美元，所覆蓋的貿易規模是之前一個時期的六倍，且是世貿組織在2012年開始監測G20貿易以來的最高水平。警告危害全球經濟。

WTO指，貿易限制進一步升級仍然是一個實實在在的威脅，如果繼續沿著當前的道路走下去，可能讓經濟復甦陷入危險。若進一步升級，可能給全球貿易造成巨大風險，並衝擊全球經濟增長、就業以及消費者通脹可能受到影響。認為解決問題需要G20的政治意願和領導。

WTO指，新增的貿易限制措施中，四分之三是提高關稅，其中很多是對美國總統特朗普3月實施的鋼鋁關稅進行報復。

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