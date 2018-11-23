美股隔晚休市，今晚復市但將會提早收市，港股今早低開69點或0.27%，報25950點，成交金額10億元；國指今早低開38點或0.38%，報10407點。

金沙中國（1928）升0.76%，報33元，是升幅最大的藍籌，中電（0002）升0.45%，報89.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻2點。

公布業績後的中生製藥（1177）跌4.53%，報6.75元，是跌幅最大的藍籌。而騰訊（0700）跌0.68%，報293元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低16點。

美團點評（3690）收入升近一倍，但虧損擴大至超過800億，經營虧損亦由去年同期的10.4億元，擴大至34.5億元。今早開市跌8.2%，報56.05元，是全市跌幅第二大個股。

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