【收購物業】永泰地產組合營購倫敦市寫字樓物業
文章日期：2018年11月23日 09:12
永泰地產（00369）宣布，與Manhattan Garments組成各持50%的合營公司，收購位於倫敦市中心的標誌性建築。
雙方各自承諾向合營公司出資2.3億英鎊(約23.16億元)，永泰出資額將以內部資源或借款撥付。
該倫敦市物業提供40.36萬平方呎的優質寫字樓、零售及配套設施，設有兩層地庫、地下低層、地下，以及上蓋8層樓層。兩層地庫內設有48個泊車位。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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