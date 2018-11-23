即時財經新聞

【收購物業】永泰地產組合營購倫敦市寫字樓物業

文章日期：2018年11月23日 09:12
永泰地產組合營購倫敦市寫字樓物業。

永泰地產（00369）宣布，與Manhattan Garments組成各持50%的合營公司，收購位於倫敦市中心的標誌性建築。

雙方各自承諾向合營公司出資2.3億英鎊(約23.16億元)，永泰出資額將以內部資源或借款撥付。

該倫敦市物業提供40.36萬平方呎的優質寫字樓、零售及配套設施，設有兩層地庫、地下低層、地下，以及上蓋8層樓層。兩層地庫內設有48個泊車位。

其他報道：

【歐美戰報】美股休市 英國脫歐草案 歐洲三大指數下跌

【港股開市】港股低開69點 美團跌8.2%

【網絡風險】華府據報正說服盟國免用華為電訊設備

【貿易磨擦】WTO貿易限制措施激增6倍 警告危害全球經濟

上一頁
下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：淘寶圖】倘美債息確認雙頂 候低吸煤氣

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片