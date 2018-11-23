永泰地產（00369）宣布，與Manhattan Garments組成各持50%的合營公司，收購位於倫敦市中心的標誌性建築。

雙方各自承諾向合營公司出資2.3億英鎊(約23.16億元)，永泰出資額將以內部資源或借款撥付。

該倫敦市物業提供40.36萬平方呎的優質寫字樓、零售及配套設施，設有兩層地庫、地下低層、地下，以及上蓋8層樓層。兩層地庫內設有48個泊車位。

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