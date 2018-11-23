美股假期休市，亞洲股市今早表現分化，日股升最多177點或0.82%、韓股先升後跌近0.11%，港股昨日成交已縮減至677億元，今晚美股半日市，港股成交或可高於昨日。

今日焦點股份可留意：

中生製藥（1177）公布首三季業績，純利22億元人民幣(下同)，同比增加22%，收入則升37.4%至157.3億元，派息2仙。

美團（3690）公布截至9月底止第三季業績，虧損擴大，由去年同期的43.69億元人民幣(下同)，擴至832.97億元，當中797.55億元為可轉換可贖回優先股之公允價值變動，該項金額去年同期為32.8億元。期內收入上升97%，至190.75億元，但毛利率由35%降至23.9%，經營虧損亦由去年同期的10.4億元，擴大至34.5億元。

Dynam（6889）主席及首席執行官佐藤公平表示，集團最近聯同家族為首的股東Sato Aviation Capital開拓飛機租賃業務，主要是考慮到本身有大量資產可供新投資，Sato方面又已進入飛機租賃行業3至4年，已具備營運經驗，因此合作参與飛機租賃市場。集團無意放棄本業，仍有意趁機會物色購併對象。

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