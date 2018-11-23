感恩節假期，美股休市，美元交投亦清淡，相反，受到英國和歐盟原則上就關於英國脫歐後雙方未來關係的聲明草案達成一致的消息影響，英鎊兌美元升0.77%。

根據彭博獲悉的政治宣言草案，歐盟和英國雙方「將致力於維護金融穩定、市場誠信、投資者和消費者保護以及公平競爭」，同時尊重各自「在監管和決策上的自主權，及其基於自身利益作出對等決策的能力。」，另外，歐盟和英國「設想進行全面統籌安排，由此建立一個結合深層監管和海關合作的自由貿易區，憑借法規，確保造就一個公開公平的競爭環境。」。不過，歐盟與英國達成未來關係聲明草案，仍有待歐盟領導人周日峰會簽署，而且要想獲得英國議會批准似乎是不可能的任務。

股市方面，歐洲三大指數下跌，其中，受到沙特暗示該國產量可能已經達到創紀錄水平影響，油價跌近1.4%，油股下跌。

歐洲STOXX 600指數收跌0.71%，報352點。德國DAX指數收跌0.94%，報11138點；法國CAC 40指數跌0.76%，報4938點；英國富時100指數收跌1.28%，報6960點。

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