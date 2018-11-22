即時財經新聞

【世上只有媽媽好】吳亞軍將龍湖43.98%全數轉予女兒蔡馨儀

文章日期：2018年11月22日 18:11
吳亞軍

亞洲女富豪、龍湖（960）主席吳亞軍將信託持有的龍湖43.98%權益全數轉予女兒蔡馨儀。

據龍湖通告，吳亞軍旗下Silver Sea的全部已發行股本由母親信託分派至女兒信託，而Silver Sea持有Charm Talent全部已發行股本，而Charm Talent持有龍湖26.09億股或43.98%。分派後，Silver Sea的全部已發行股本由匯豐信託以其作為女兒蔡馨儀信託的受託人身份全資擁有。

集團指，今次進行分派目的是為吳亞軍及其女兒家族財富管理及傳承。資產分派之後，吳亞軍仍將擔任為公司主席兼執行董事。

其他報道：

【公司季績】美團第三季虧損擴大至832.97億元

【高過定存】政府發30億銀債 最低年息加至3厘

下一頁

相關新聞

編輯推介

即時財經新聞

【有片：埋身擊】恒指進入三角形形態

樓市VAR

樓市VAR
觀塘迷你工作室62萬入場 72方呎起 部分內設獨立廁所
股票名稱現價升跌$升跌%
1177 中國生物製藥5.330.081.52
1093 石藥集團11.700.121.04
0012 恆基地產39.950.250.63
1113 長實集團57.800.300.52
3328 交通銀行5.850.030.52
更新時間：2018-12-18 16:10
股票名稱現價升跌$升跌%
2313 申洲國際92.85-4.10-4.23
0883 中國海洋石油12.16-0.52-4.10
1109 華潤置地29.75-1.25-4.03
1044 恆安國際53.75-2.00-3.59
2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
更新時間：2018-12-18 16:10:06

明報影片