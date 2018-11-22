【世上只有媽媽好】吳亞軍將龍湖43.98%全數轉予女兒蔡馨儀
文章日期：2018年11月22日 18:11
亞洲女富豪、龍湖（960）主席吳亞軍將信託持有的龍湖43.98%權益全數轉予女兒蔡馨儀。
據龍湖通告，吳亞軍旗下Silver Sea的全部已發行股本由母親信託分派至女兒信託，而Silver Sea持有Charm Talent全部已發行股本，而Charm Talent持有龍湖26.09億股或43.98%。分派後，Silver Sea的全部已發行股本由匯豐信託以其作為女兒蔡馨儀信託的受託人身份全資擁有。
集團指，今次進行分派目的是為吳亞軍及其女兒家族財富管理及傳承。資產分派之後，吳亞軍仍將擔任為公司主席兼執行董事。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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