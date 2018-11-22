【本港零售】零售協會料明年全年零售銷售低單位數增長
文章日期：2018年11月22日 17:53
香港零售管理協會新一屆主席謝邱安儀與傳媒茶聚時指出，受樓市及股市波動、中美貿易戰衝突，以及人民幣貶值的種種因素影響，香港零售增長自9月開始明顯放緩，預計全年全年的零售增長將為高單位數，而會員對明年的看法就各有差異，整體預計全年將錄得低單位數增長。
謝邱安儀認為，臨近聖誕，民生類商品的銷情會較理想，高單價產品受消費氣氛的影響較大。9月珠寶及汽車分類的增長明顯放緩，謝邱安儀預計，該兩類商品將較受影響。
高鐵及港珠澳大橋陸續落成，謝邱安儀指出，由於外圍因素的影響會即時浮現，不過基建開通的效果需時，暫時未見誘因帶動零售業，但強調行業長遠而言可受惠。
政府明年或會再上調最低工資，謝邱安儀指出，業界已消化相關消息，雖然整體勞工成本有上調壓力，但業界真正面對的問題是人手短缺，一直都會調高工資爭取更多人手，希望政府可幫助零售業解決此問題。
記者：蕭嘉聰
其他報道：
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26