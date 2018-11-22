香港零售管理協會新一屆主席謝邱安儀與傳媒茶聚時指出，受樓市及股市波動、中美貿易戰衝突，以及人民幣貶值的種種因素影響，香港零售增長自9月開始明顯放緩，預計全年全年的零售增長將為高單位數，而會員對明年的看法就各有差異，整體預計全年將錄得低單位數增長。

謝邱安儀認為，臨近聖誕，民生類商品的銷情會較理想，高單價產品受消費氣氛的影響較大。9月珠寶及汽車分類的增長明顯放緩，謝邱安儀預計，該兩類商品將較受影響。

高鐵及港珠澳大橋陸續落成，謝邱安儀指出，由於外圍因素的影響會即時浮現，不過基建開通的效果需時，暫時未見誘因帶動零售業，但強調行業長遠而言可受惠。

政府明年或會再上調最低工資，謝邱安儀指出，業界已消化相關消息，雖然整體勞工成本有上調壓力，但業界真正面對的問題是人手短缺，一直都會調高工資爭取更多人手，希望政府可幫助零售業解決此問題。

記者：蕭嘉聰

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