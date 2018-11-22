Dynam（6889）主席及首席執行官佐藤公平表示，集團最近聯同家族為首的股東Sato Aviation Capital開拓飛機租賃業務，主要是考慮到本身有大量資產可供新投資，Sato方面又已進入飛機租賃行業3至4年，已具備營運經驗，因此合作参與飛機租賃市場。集團無意放棄本業，仍有意趁機會物色購併對象。

佐藤公平指，集團在進軍飛機租賃業務時，首3年預計投資900億日圓（63億港元），最多機隊規模20架。但是由於正準備詳細資料，因此不能透露具體集團應佔投資及回報率水平。此前集團曾探討在下關開拓渡假村，但是他指出，現階段仍未明朗，原因是日本就算確定開賭，仍估計需時1年才落實相關法規，目前有意參與的美資博彩企業也在等待，他們也不例外，況且還要通過地方政府批准一關。

無論如何，即使彈珠機行業面對新法規及經營表現不及以往，近期亦無甚擴充場館規模，佐藤公平強調，但是集團目前只在全日本經營450間場館，相對全國有9000間場館，仍有很多機會供他們購併。近期他們因應2月份落實的新機規管及給予3年寬限，著手減低購置新機成本，以維持利潤。

至於最近若干佐藤家族成員出現變動，佐藤公平謂，Sato Aviation Capital在集團的持股而因應變動，業務運作如常。

記者：陳偉燊

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