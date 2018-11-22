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【公司季績】中生製藥首三季純利22億元 升22% 息2仙

文章日期：2018年11月22日 17:14

中生製藥（1177）公布首三季業績，純利22億元人民幣(下同)，同比增加22%，收入則升37.4%至157.3億元，派息2仙。

公司認為，全年將面臨全球經濟面臨貿易下滑、通脹上行、流動性收縮和新興經濟體金融波動等多重考驗。多項醫改措施落地會加大製藥行業經營難度。著力提高新產品可及性、仿製藥品質一致性評價和基藥目錄調整的醫藥供給側改革措施，雖然為製藥行業帶來陣痛，但將加速醫藥行業產品品質結構升級，行業發展更加健康。

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