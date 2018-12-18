美團（3690）公布截至9月底止第三季業績，虧損擴大，由去年同期的43.69億元人民幣(下同)，擴至832.97億元，當中797.55億元為可轉換可贖回優先股之公允價值變動，該項金額去年同期為32.8億元。

期內收入上升97%，至190.75億元，但毛利率由35%降至23.9%，經營虧損亦由去年同期的10.4億元，擴大至34.5億元。

第三季度餐飲外賣日均交易筆數，由2017年的1310萬筆筆增長48.5%至1940萬筆。餐飲外賣總交易金額由518億元增長54.4%至800億元。變現率為14.0%，而去年同期為11.7%。

新業務及其他的毛利率由2017年同期的46.2%下降至負37.4%，毛利率下降主要是由於就為消費者及商家提供新的服務品類作出的投資增加及該分部的業務組合變更。由於摩拜業務和處於試點階段的網約車業務均改善了運營效率，該分部的虧損淨額較截至2018年6月30日止三個月減少。

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