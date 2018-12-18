【港股收市】港股收升47點 重上26000點 成交僅677億
文章日期：2018年11月22日 16:35
港股今日表現反覆向上，收市重上26000點之上。恒指今早高開167點，報26139點已是全日最高位，其後即倒插近百點，低見25873點，上午大部分時間好淡爭持，午後維持升勢，全日收報26019點，上升47點或0.18%，成交金額縮減至677億元；國指跌39點或0.38%，報10446點。
騰訊（0700）和匯控（0005）今日撐起大市，騰訊收升1.86%，收報295元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點。匯控（0005）匯控（0005）升1%，收報65.95元，貢獻恒指26點。旺旺（0151）升2.86%，收報5.75元，是升幅最大的藍籌。
醫藥股回吐，今日公布季績的中生製藥（1177）跌4.97%，收報7.07元，是跌幅最大的藍籌。石藥（1093）跌3.38%，收報16元。
外電指，蘋果公司最大的iPhone手機組裝企業鴻海精密擬明年削減200億元人民幣支出。手機設備股捱沽，；舜宇（2382）跌3.95%，收報74.15元；富智康（2038）更跌4.17%，收報0.92元；瑞聲（2018）跌1.91%，收報53.9元。
濠賭股普遍造好，金沙中國（1928）和銀娛（0027）分別收報32.75元及47.4元，升1.71%及1.39%，新濠國際（0200）更升4.35%，收報14.88元。
碧桂園（2007）上午停牌，中午發通告稱購回可換股債券及發行4.5%可換股債券。碧桂園午後復牌，股價曾挫5.27%，全日收報9.34元，跌3.51%。
傳正研究股份回購計劃的渣打（2888），午後股價急升，全日收報61.1元，升4.89%。
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|股票名稱
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|1177 中國生物製藥
|5.33
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|1093 石藥集團
|11.70
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|1.04
|0012 恆基地產
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|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
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|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26