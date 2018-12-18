港股今日表現反覆向上，收市重上26000點之上。恒指今早高開167點，報26139點已是全日最高位，其後即倒插近百點，低見25873點，上午大部分時間好淡爭持，午後維持升勢，全日收報26019點，上升47點或0.18%，成交金額縮減至677億元；國指跌39點或0.38%，報10446點。

騰訊（0700）和匯控（0005）今日撐起大市，騰訊收升1.86%，收報295元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻44點。匯控（0005）匯控（0005）升1%，收報65.95元，貢獻恒指26點。旺旺（0151）升2.86%，收報5.75元，是升幅最大的藍籌。

醫藥股回吐，今日公布季績的中生製藥（1177）跌4.97%，收報7.07元，是跌幅最大的藍籌。石藥（1093）跌3.38%，收報16元。

外電指，蘋果公司最大的iPhone手機組裝企業鴻海精密擬明年削減200億元人民幣支出。手機設備股捱沽，；舜宇（2382）跌3.95%，收報74.15元；富智康（2038）更跌4.17%，收報0.92元；瑞聲（2018）跌1.91%，收報53.9元。

濠賭股普遍造好，金沙中國（1928）和銀娛（0027）分別收報32.75元及47.4元，升1.71%及1.39%，新濠國際（0200）更升4.35%，收報14.88元。

碧桂園（2007）上午停牌，中午發通告稱購回可換股債券及發行4.5%可換股債券。碧桂園午後復牌，股價曾挫5.27%，全日收報9.34元，跌3.51%。

傳正研究股份回購計劃的渣打（2888），午後股價急升，全日收報61.1元，升4.89%。

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