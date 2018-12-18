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【內地數據】10月末央行外匯佔款按月減少915億元

文章日期：2018年11月22日 16:18

人行公布，10月末央行外匯佔款按月下降915.76億元人民幣(下同)，降至21.3萬億元，降幅較9月的1194億元低。

貨幣黃金持有量按月不變，維持2541.5億元，其他國外資產減少115億元。對政府債權按月減少24億元。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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