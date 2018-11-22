京東行政總裁劉強東早前涉嫌在美國強姦一名女大學生一案。路透報道指，當地檢察官正權衡證據，或考慮通過當事人陳述之外的證據，以打破雙方各執一詞的僵局。另外，在性侵案發生後，劉強東曾尋求與受害者達成和解。

路透取得警方報告，報告披露包括事發當晚受害人上車後，劉強東另一名女助理曾試圖坐在劉和女生之間將他們隔開，惟遭劉強東警告「別妨礙我」，以及劉強東助理曾尋求與女生達成和解。

據報道，涉案女學生在供詞中指出，在劉強東設下的晚宴結束，已經喝醉的她坐劉強東車，並由對方送自己回家，當時車上還有一位自稱是劉強東的私人女助理。該名女助理最初試圖坐在她和劉強東之間，但被劉警告「別妨礙我」，於是坐到前排座位上，其後劉強東開始對女學生動手動腳。

當他們到達女生的住處後，劉強東告訴司機和女助理，他會很快回來。據知情人士透露，劉強東最後在她的公寓逗留約四個小時。受害人聲稱，她一再拒絕劉，並試圖讓他離開。據路透社聽到的一段警方錄音，該女生稱，她在自己的公寓裡，被劉強東壓在床上並實施強姦。

報道又在性侵案發生翌日，劉強東曾尋求與受害者達成和解，在當晚10點半，另一外女助理帶劉強東去明尼蘇達大學卡爾森管理學院和女生見面，但當劉到達那裡時，女生正在向警方作陳述，警方在晚上11點左右逮捕劉強東。劉強東在第二天下午4點左右被釋放，等待調查，數個小時後，他乘坐私人飛機返回中國。

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