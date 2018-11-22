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【中美角力】商務部：希望美方以建設性態度為談判創造環境

文章日期：2018年11月22日 16:06

中國商務部發言人高峰在記者會上回應潛在的中美高層貿易會晤，表示希望美方以建設性態度為中美談判創造環境。高峰又表示，中方嚴重關切美國貿易代表辦公室指責所謂中國盜竊智慧財產權的報告，認為該報告毫無根據，又批評美方301調查踐踏WTO(世貿組織)規則。高峰又指，中方注意到美方技術出口管制通知，正評估其影響。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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