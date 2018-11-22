路透引述多位知情消息人士消息指，中國海航集團已向中國信達資產管理（1359）徵詢關於資產處置的意見。據報海航副總裁陳超周二會晤信達總裁陳孝週，討論合作事宜。

根據路透所見到一份發送給海航員工的內部信函顯示，陳孝週表示，信達將繼續支持海航的戰略轉型，以及海航在核心及附屬事業的資產處置。

三位知情人士對路透表示，中國信達已經參與了海航與英邁潛在買家的磋商。英邁是海航2016年以60億美元收購的美國IT零件經銷商。

一位知情人士稱，中國信達也可能為潛在交易提供資本。

對本周與中國信達的會談，海航發言人不予置評，但補充說，海航及其關聯企業或子公司均未就出售英邁與中國信達進行合作，“任何相反的說法顯然都不正確”。

中國信達沒有回應置評請求。英邁在非辦公時間沒有回應置評請求。

其他報道：

【高過定存】政府發30億銀債 最低年息加至3厘

【兩房新低】泓景臺兩房720萬 今年同類新低

【港股午市】港股受制26000點 半日升10點 匯控騰訊撐市