政府宣布推出第三批銀色債券，下周三起可供長者認購，規模與過去兩年一樣都是30億元。但與以往不同，今批最低年息加至3厘，而且引入15家證券行協助配售。

銀色債券認購期由本月28日早上9時起至12月6日下午2時，並於12月17日發行。所有1953年12月31日或之前出生，並持有有效香港身分證的人士，均可申請。

債券發行年期為3年，一手一萬元，年息與通脹掛鈎，但最低為3厘，較以往的兩厘有所提高，每半年派息一次。

今次除了20間配售銀行外，亦加入15間證券行協助認購。

金管局助理總裁（金融基建）鮑克運指出，今年市場利率已經有所上升，銀債調高最低年息是合理做法。

首兩批銀債分別於2016年及2017年發行，均發行30億元，第一批超額認購2倍，但第二批僅超額40%。

記者：廖毅然