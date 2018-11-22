【高過定存】政府發30億銀債 最低年息加至3厘
文章日期：2018年11月22日 15:37
政府宣布推出第三批銀色債券，下周三起可供長者認購，規模與過去兩年一樣都是30億元。但與以往不同，今批最低年息加至3厘，而且引入15家證券行協助配售。
銀色債券認購期由本月28日早上9時起至12月6日下午2時，並於12月17日發行。所有1953年12月31日或之前出生，並持有有效香港身分證的人士，均可申請。
債券發行年期為3年，一手一萬元，年息與通脹掛鈎，但最低為3厘，較以往的兩厘有所提高，每半年派息一次。
今次除了20間配售銀行外，亦加入15間證券行協助認購。
金管局助理總裁（金融基建）鮑克運指出，今年市場利率已經有所上升，銀債調高最低年息是合理做法。
首兩批銀債分別於2016年及2017年發行，均發行30億元，第一批超額認購2倍，但第二批僅超額40%。
記者：廖毅然
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|1177 中國生物製藥
|5.33
|0.08
|1.52
|1093 石藥集團
|11.70
|0.12
|1.04
|0012 恆基地產
|39.95
|0.25
|0.63
|1113 長實集團
|57.80
|0.30
|0.52
|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
|升跌$
|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
|-4.10
|-4.23
|0883 中國海洋石油
|12.16
|-0.52
|-4.10
|1109 華潤置地
|29.75
|-1.25
|-4.03
|1044 恆安國際
|53.75
|-2.00
|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26