【A股收市】三大指數先升後跌 券商保險板塊向下
文章日期：2018年11月22日 15:21
內地三大指數先升後跌，券商、保險、鋼鐵、物流等板塊領跌。上證綜指甫開後已倒跌，下午1時左右曾低見2634點，最多跌17點，其後一度倒升，惟表現乏力，全日收報2645點，跌6點或0.23%，成交額1255億元(人民幣．下同)。
深證成指甫開見7950點已是全日高位，最多升42點後見回吐，午後曾低見7857點，最多跌50點後一度倒升，全日收報7893點，跌14點或0.18%，成交額1797億元。兩市成交額合共3053億元。
創業板收報1353點，跌9點或0.67%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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