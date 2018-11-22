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【復牌急瀉】碧桂園午後曾穿50天線挫逾半成

文章日期：2018年11月22日 14:58
碧桂園午後曾穿50天線挫逾半成。

碧桂園（2007）午後復牌，股份捱沽，曾低見9.17元，下挫5.27%，跌穿50天線(9.313元)，現報9.36元，跌3.31%，成交額暫見4.12億元

碧桂園上午停牌，公司中午發通告指，公司購回2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券，以及發行4.5%有抵押擔保可換股債券。

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更新時間：2018-12-18 16:10
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2007 碧桂園9.19-0.31-3.26
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