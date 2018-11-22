【復牌急瀉】碧桂園午後曾穿50天線挫逾半成
文章日期：2018年11月22日 14:58
碧桂園（2007）午後復牌，股份捱沽，曾低見9.17元，下挫5.27%，跌穿50天線(9.313元)，現報9.36元，跌3.31%，成交額暫見4.12億元
碧桂園上午停牌，公司中午發通告指，公司購回2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券，以及發行4.5%有抵押擔保可換股債券。
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|1177 中國生物製藥
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|1093 石藥集團
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|1113 長實集團
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|3328 交通銀行
|5.85
|0.03
|0.52
更新時間：2018-12-18 16:10
|股票名稱
|現價
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|升跌%
|2313 申洲國際
|92.85
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|0883 中國海洋石油
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|1109 華潤置地
|29.75
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|1044 恆安國際
|53.75
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|-3.59
|2007 碧桂園
|9.19
|-0.31
|-3.26