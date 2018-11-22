英國金融時報報道，渣打（2888）正研究股份回購計劃，刺激渣打股價午後一度升4%。

渣打發言人回應本報查詢時，沒有直接回應相關報道，僅指集團在執行2015年的轉型計劃上有堅實的進展，未來會繼續展示如何發展及在2018年全年業績取得更高回報。

據金融時報報道，渣打可能在明年2月公布業績的同時宣布進行股份回購，但現時回購計劃仍在初步階段，回購金額將視乎集團要為涉嫌違反伊朗制裁措施，與美國監管機構和解的費用。

不過，報道又引述分析員和投資者指，渣打可輕鬆承擔至少10億英鎊的股票回購計劃。

若渣打確認進行回購，將是集團近年一大轉捩點，因為渣打上一次回購已是2002年，2015年渣打錄得虧損，並在年底進行大折讓供股。至2016年更換行政總裁，現任行政總裁溫拓思上任後更停止派息，自今年才恢復派息。

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