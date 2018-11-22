騰訊（0700）旗下《王者榮耀》公布，於11月19日，公安實名校驗已覆蓋全國境內，比原定計劃提前12天完成。

公布指，通過公安實名校驗的工作，未成年用戶的身份得到更精準的判斷，平均遊戲時長也呈現可見、顯著的下降。12歲及以下未成年用戶平均遊戲時間下降46%，12歲以上未成年用戶平均遊戲時間減少24%。於15日啟用「帳號時長共享」功能後，已覆蓋50%的未成年用戶，當中的未成年人用戶約3%因登入名下多個帳號而受到「帳號時長共享」限制。

至於人臉識別驗證功能方面，公布指，會在近期擴大測試與應用的規模。將有更多填寫成年人身份信息的《王者榮耀》用戶，在其登錄遊戲時將被要求進行人臉識別驗證，以幫助健康系統進一步提升針對疑似未成年人的識別精度。

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