碧桂園（2007）中午發公告，公布關於購回2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券，及發行4.5%有抵押擔保可換股債券，並宣布於下午復牌。

碧桂園已購回60.54億元債券，相當於原發行的現有債券約59%，仍未償還的現有債券的本金總額將為91.5億元。同時，發行人已進行新債券發行，發行78.3億元新債券，初步換股價每股股份12.5840元。同時為減輕及減低新債券對公司股東的攤薄影響，訂立買入看漲期權及賣出看漲期權。

根據早前的銷售文件，債息預測為4%至4.5%，而換股價為12.584元至13.068元，較停牌前每股9.68元，高出30%至35%。

其他報道：

【港股午市】港股受制26000點 半日升10點 匯控騰訊撐市

【首宗撻訂】海傲灣開放戶取消交易 九建殺訂20萬

【債息上升】碧桂園擬發4厘至4.5厘可轉債 回購現有零息債 今早停牌