【恢復買賣】碧桂園新債息為4.5% 換股價12.584元 午後復牌
文章日期：2018年11月22日 12:27
碧桂園（2007）中午發公告，公布關於購回2019年到期的零息率有抵押擔保可換股債券，及發行4.5%有抵押擔保可換股債券，並宣布於下午復牌。
碧桂園已購回60.54億元債券，相當於原發行的現有債券約59%，仍未償還的現有債券的本金總額將為91.5億元。同時，發行人已進行新債券發行，發行78.3億元新債券，初步換股價每股股份12.5840元。同時為減輕及減低新債券對公司股東的攤薄影響，訂立買入看漲期權及賣出看漲期權。
根據早前的銷售文件，債息預測為4%至4.5%，而換股價為12.584元至13.068元，較停牌前每股9.68元，高出30%至35%。
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更新時間：2018-12-18 16:10
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